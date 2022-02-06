Путин решил в начале 2022 года провести "ядерные" учения, чтобы показать силу, считают в США.

Представители американских военных и разведывательных служб считают, что Россия планирует провести масштабные учения с использованием ядерного оружия в этом месяце как предупреждение для НАТО не вмешиваться в случае, если президент Владимир Путин решит ворваться в Украину.

О таком российском предупреждении сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на газету Financial Times.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и Аврил Гейнс, директор Национальной разведки, заявили законодателям в Палате представителей в четверг, что Путин планирует начать обучение в середине февраля, сообщило издание со ссылкой на помощника в Конгрессе, знакомого с этими переговорами.

"Как пишет FT, Россия обычно проводит свои ежегодные ядерные учения, которые предусматривают испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха, осенью. Как считают США, Путин решил провести их в начале этого года, чтобы продемонстрировать силу в случае, если он прикажет своим военным осуществить новое вторжение в Украину", – говорится в материале.

В США считают, что оптимальным временем для российского вторжения может быть период с середины февраля до конца марта.

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Ранее Россия перебрасывала войска в Беларусь на якобы совместные учения, которые запланированы с 10 по 20 февраля.

До этого – осенью 2021 года, РФ стянула много военных и техники на границу с Украиной. В нашей стране и ряде западных государств предупреждали, что Россия может пойти на полномасштабное вторжение в Украину.

В конце ноября прошлого года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что РФ готовится к нападению на Украину в начале 2022-го.

В январе текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что количества войск РФ, стянутых к украинской границе, недостаточно для полномасштабного вторжения.

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