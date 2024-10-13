Путин и Ким Чен Ын продолжают укреплять сотрудничество между странами - аналитик объяснил, почему это проблема для всего мира.

Россия, будучи мировым изгоем, продолжает наращивать сотрудничество с Северной Кореей. Важным вопросом является то, что именно РФ может сделать для КНДР в плане обмена военными и космическими технологиями, подчеркнул старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.

В колонке для The National Interest он заявил, что Россия мало что потеряет и много чего выиграет в том случае, если снимет любые ограничения на обмен передовым военным потенциалом с Северной Кореей.

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"Особую озабоченность вызывает перспектива обмена технической информацией и опытом по совершенствованию растущего ядерного арсенала Северной Кореи и ее систем доставки ракет", - отметил Дэвис.

По словам эксперта, опасения возникают из-за того, что КНДР сейчас сосредоточена на создании запаса тактического ядерного оружия для его предполагаемого использования против Японии и Южной Кореи. Однако, как подчеркивает специалист, для устрашения хватает одной лишь "угрозы применения".

Другая причина — Россия может предоставить КНДР более сложные системы доставки ракет:

"Которые приведут к созданию потенциала второго удара на основе баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Такое развитие событий только усилит принудительный потенциал и сдерживающий авторитет Северной Кореи".

Сейчас Пхеньян имеет в распоряжении всего одну дизель-электрическую подводную лодку Hero Kim Kum Ok. При этом ее планируют модернизировать, чтобы иметь возможность запускать баллистические ракеты Pukguksong 1 и KN-23, говорится в материале.

"Есть еще одна тревожная возможность — Россия разрабатывает противоспутниковый потенциал (ПСС), основанный на ядерном оружии, который в случае развертывания разорвет "Договор о космосе" 1967 года", - пишет эксперт.

Он предложил подумать над последствиями совместной работы КНДР и России над таким потенциалом для принуждения и запугивания в кризисной ситуации.

Другие новости о сотрудничестве Россия-КНДР

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ уничтожили на Донбассе 6 офицеров из Северной Кореи. "Более 20 военных погибли в результате ракетного удара 3 октября по оккупированной Россией территории под Донецком", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дикий объяснил, чем может обернуться отправка войск КНДР в Украину. Он считает, что это будет явным шагом к перерастанию войны в Третью Мировую.

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