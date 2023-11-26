Россия стремится укрепить связи с африканскими государствами за счет увеличения торговли и размещения наемников ЧВК "Вагнер" для поддержки нестабильных правительств.

В Африку в течение нескольких дней должны начать поступать первые российские партии бесплатного зерна, что даст новый толчок попыткам России укрепить свое влияние на континенте.

Как напоминает Bloomberg, глава РФ Владимир Путин на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге в июле пообещал бесплатно отправить зерно шести африканским странам, имеющим прочные связи с Москвой. Этот шаг был реакцией на критику РФ за выход из зернового соглашения с Украиной.

"Стремление России укрепить связи с африканскими государствами путем увеличения торговли и размещения наемников ЧВК "Вагнер" для поддержки нестабильных правительств следует за усилиями США и их союзников изолировать ее в ответ на вторжение в Украину. Однако она остается второстепенным игроком - ее двусторонняя торговля с континентом составляла всего 18 миллиардов долларов в 2022 году, что является небольшой частью от 282 миллиардов долларов Китая", - пишет издание.

Видео дня

В то же время, исследования, представленные на конференции в Кейптауне, организованной фондом пророссийски настроенного бывшего президента Южной Африки Табо Мбеки, пытались развеять мнение о том, что Москва несет главную ответственность за рост цен на продукты питания. Согласно исследованию, которое было поддержано фондом российского миллиардера Андрея Мельниченко, прямые или косвенные санкции, наложенные на Россию и ее союзника Беларусь, сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 миллиона тонн к апрелю 2023 года.

Проведенный в исследовании анализ влияния Черноморской зерновой сделки показал, что она помогла накормить около 95 миллионов человек, но не обеспечила свободного поступления удобрений из России на мировые рынки. Если бы это произошло, можно было бы производить пищу, которая накормила бы около 199 миллионов человек, говорится в сообщении.

Также отмечается, что миллиардер Мельниченко в конце прошлого года посетил Южную Африку, с целью лоббировать политиков, чтобы они поддержали его просьбу в ЕС решить проблемы с поставками удобрений.

Российское зерно для Африки

Россия вышла из зернового соглашения с Украиной17 июля. После этого африканские страны призвали Путина изменить свою позицию, поскольку прекращение зернового соглашения привело бы к продовольственному кризису на африканском континенте.

В ответ Путин пообещал бесплатно поставить по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам. В частности, российское зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея. В то же время в ООН раскритиковали эту инициативу, заявив, что такая скудная горстка не спасет эти страны от голода.

Вас также могут заинтересовать новости: