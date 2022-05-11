Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на российские требования.

Москва ждет официальных извинений от руководства Польши после того, как украинские протестующие облили красной краской российского посла Сергея Андреева в Варшаве 9 мая.

Об этом говорится в Telegram министерства Лаврова.

"Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов", - утверждают русские.

Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на российские требования, добавил МИД.

9 мая в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили искусственной кровью. Люди не дали послу возложить венок на мемориал, он покинул кладбище в сопровождении полиции под крики: "Фашисты!".

Позже сообщалось, что украинской журналистке Ирине Земляной, совершившей акцию протеста, начали угрожать сотни россиян.

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