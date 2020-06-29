Как едят в американских ресторанах во время пандемии: новые правила

Каждый стол дезинфицируют санитайзером перед посадкой клиента. Также на столах не может заранее лежать меню, столовые приборы или салфетки. Все это приносят клиенту по требованию.

В Калифорнии после почти 3-месячного карантина, распахнули двери рестораны. Однако с радостной для калифорнийцев новостью, появилась и печальная статистика.

Количество инфицированных коронавирусом продолжает расти в штате, особенно в наиболее густонаселенном городе Лос-Анджелес. Поэтому заведения питания придерживаются строгих правил продиктованных штатом Калифорния, сообщает Голос Америки.

В одном из популярных в Лос-Анджелесе бистро кроме большого плаката ”мы открыты”, у входа висят инструкции. “Обязательно мойте руки, сохраняйте дистанцию, одевайте маску”.

“У нас есть этот столик - здесь запрещено сидеть, видите знак. Когда они заходят они должны иметь маску и ее они имеют право снимать только во время еды”, - рассказывает правила рассадки клиентов менеджер Хосе Гарсия.

По такому же правилу рассаживают клиентов и снаружи. Посетители любят сидеть на открытых площадках, где есть ветерок и воздух циркулирует лучше. Джефф Беной, клиент заведения, признается, соскучился по ресторанам.

“Мне нравится чувствовать, что я имею выбор, и хоть я не ем в ресторане часто, но хорошо знать, что можешь, если хочешь. Что у тебя есть различные опции”.

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Заказ еды происходит в самом бистро. Но клиенты должны сохранять дистанцию друг с другом. Постоянная клиентка Энджела Смит говорит - несмотря на то, что ресторан открылся для приема пищи внутри - людей за столиками больше не стало.

“Почти никто не сидит за столиками. Все берут еду с собой. Я надеюсь, что люди решатся прийти в ресторан”.

Каждый стол дезинфицируют санитайзером перед посадкой клиента. Также на столах не может заранее лежать меню, столовые приборы или салфетки. Все это приносят клиенту по требованию. Также отменены скатерти и приправы или соусы, которые всегда стояли на столах. Все эти вещи могут быть потенциальными переносчиками вируса.

“Мы им предоставляем перчатки, которые лежат вот там, они могут их взять сами. А также, когда они заканчивают заказ, мы предлагаем санитайзер и маску чтобы они чувствовали себя в безопасности”, - рассказывает Хосе Гарсия, менеджер бистро.

Ну и, конечно, весь персонал должен работать в масках и перчатках. Новая форма сначала мешала дышать, признаются работники, однако со временем привыкли. В ресторанах Лос-Анджелеса, где принимают заказ за столиком, кроме маски на лице официанты даже одевают защитный пластиковый колпак.

Несмотря на то, что в Лос-Анджелесе официально разрешили ужинать за столиками, большинство ресторанов в столице Голливуда пока обслуживают только на вынос. А некоторые заведения питания из-за недавних протестов, вообще забили окна деревянными досками.

Сейчас 30 процентов калифорнийских ресторанов остаются закрытыми. Также по статистике Калифорнийской ассоциации рестораторов, к пандемии в ресторанном бизнесе работали около 1.4 миллиона жителей штата, но 900 000 уволены или отстранены в связи с коронавирусом.

Как сообщал ранее УНИАН, американский ресторан «Inn in Little Washington», расположенный в северной Вирджинии, на время коронавируса подсадит посетителям за столики манекены, чтобы гости не чувствовали себя очень одинокими. Ради соблюдения социальной дистанции, ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей.

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