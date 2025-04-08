По данным Amnesty International, в прошлом году количество казней по всему миру резко возросло.

В 2024 году в мире было казнено в общей сложности 1518 человек, что на 32% больше, чем в 2023 году.

Об этом говорится в свежем отчете Amnesty International о смертных приговорах и казнях. Правозащитники указали, что число смертей в 2024 году, было самым большим с 2015 года, в то время как число стран, практикующих такой вид наказания сократилось на одну - с 16 до 15.

Правозащитники допускают, что больше всего казней проводят в Китае, но у них нет никаких данных по этому поводу, поскольку их не существует. В Китае статистика казней считается гостайной, напомнили в Amnesty.

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Вьетнам и Северная Корея - еще две страны, которые, как известно, широко применяют смертную казнь, но они также не раскрывают количество приведенных в исполнение приговоров.

По словам генсекретаря Amnesty International Аньес Калламар, Иран лидирует по числу казней, о которых есть достоверные данные. В целом на долю Ирана, Ирака и Саудовской Аравии приходится более 91% известных казней.

"Они нарушали права человека, безжалостно лишая жизни по обвинению в наркоторговле и терроризме", - прокомментировала Калламар.

В частности, в отчете указано, что в 2024 году Иран казнил 972 человека, включая 30 женщин. Примечательно, что количество казненных женщин в этой стране растет из года в год: в 2022 году было казнено 12 женщин, а в 2023 году - 25.

В Саудовской Аравии, в прошлом году казнили 345 человек. На третьем месте - Ирак с 63 казнями.

Кроме того, по данным Amnesty, Иран и Сомали казнили по четыре человека, не достигших 18 лет. А в Иране и Афганистане в 2024 году проводились публичные казни.

Смертные казни: что известно

В начале этого года в Иране суд вынес приговор против популярного в стране 37-летнего певца Амира Хоссейна Магсудлу, более известного как Таталу. Поп-артиста приговорили к смертной казни. Причиной такого сурового наказания стало богохульство исполнителя.

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