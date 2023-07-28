Индия и Бразилия не в восторге от предложений Китая и пока сопротивляются.

Индия и Бразилия выступили против предложения Китая расширить группу БРИКС за счет включения в ее состав других развивающихся стран. Так Пекин хочет усилить свое политическое влияние в противостоянии с США, заявили осведомленные источники изданию Bloomberg.

Отмечается, что в рамках предстоящего саммита БРИКС страны-участники планируют обсудить вопрос расширения группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии. Именно Китай настаивает на включении новых стран в организацию. Потенциальных кандидатов – десятки.

По словам источников, Бразилия хочет избежать расширения отчасти, чтобы не злить США и ЕС, которые опасаются превращения БРИКС в антизападную коалицию. Они говорят, что Бразилия "тихо работает" над тем, чтобы избежать прямой конфронтации внутри БРИКС и сопротивляется давлению со стороны Китая, стремящегося превратить группу в антагониста G7.

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А вот Индия хочет разработать четкие правила, которые позволят другим странам приблизиться к группе, не вступая в нее формально. Т.е. в статусе "наблюдателя". Индийские источники утверждают, что в вопросе возможного расширения БРИКС Индия хочет ориентироваться на развивающиеся демократические страны, такие как Аргентина и Нигерия. Поэтому кандидатура династической автократии в лице Саудовской Аравии индусам не нравится.

В свою очередь Южная Африка поддерживает обсуждение различных вариантов членства новых стран и пока не выступает категорически против расширения. Россия также не занимает твердой позиции по расширению БРИКС.

"В целом это поддержка расширения БРИКС, но без особого энтузиазма. Это следование примеру других. Мы не будем блокировать какое-либо решение", – заявил глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Федор Лукьянов.

Как пояснили в китайском МИДе, вопрос расширения БРИКС в любом случае потребует консенсуса, то есть согласия всех стран-участниц – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Глобальные амбиции Китая

Ранее УНИАН писал, что Китай строит военно-морские базы в странах Африки и Азии, стремясь расширить свое глобальное военное присутствие. Тремя наиболее вероятными местами размещения китайской военно-морской базы в ближайшие два-пять лет являются Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея и Пакистан.

Одновременно Китай работает над тем, чтобы сделать свою экономику и финансовую систему как можно менее уязвимой для возможных западных санкций. По мнению некоторых экспертов, это можно считать признаком подготовки к войне за Тайвань.

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