По словам Пескова, Украина неоднократно наносила удары, используя ракеты, произведенные Германией, Францией, Италией, США и другими странами.

Кремль отказался комментировать заявления США и Украины о том, что Москва выпустила северокорейские ракеты по украинским целям, при этом обвинил Киев в использовании ракет, произведенных западными странами, для ударов по целям в России. Об этом сообщает Reuters.

Так, отвечая на вопрос об обвинениях США и Украины во время разговора с журналистами, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал: "Без комментариев".

В то же время он добавил, что Украина неоднократно наносила удары по гражданским объектам на территории России ракетами производства "Германии, Франции, Италии, США и других стран".

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Использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников разведки США. Они утверждают, что Северная Корея недавно предоставила РФ пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет к ним, и российские оккупанты уже осуществили пуски - в конце декабря и начале января.

Впоследствии США созвали Совбез ООН для обсуждения поставок России баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине. Заседание запланировано на 10 января 2024 года.

В свою очередь Великобритания жестко отреагировала на использование РФ северокорейских ракет против Украины. В МИД Королевства призвали КНДР прекратить поставки оружия стране-террористу.

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