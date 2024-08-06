Она назвала два условия для защиты страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "принцип надежды" не сможет защитить страну от Путина.

В статье для Bild она пишет, что в ее памяти запечатлелись кадры российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве и много других кадров полномасштабной войны: осада Мариуполя, резня в Буче. Даже несмотря на это, Киев решил пригласить Москву на следующий мирный саммит, поскольку борется за мир, отмечает Бербок.

"Отменяя мирную конференцию, Путин подставляет себя: перед мировой общественностью (включая многие близкие к России государства) он не хочет признать, что хочет, чтобы Украина подчинилась ему. Что он по-прежнему отказывает Украине в праве на независимое существование. На каждую мирную инициативу, на всю нашу дипломатическую работу, направленную на прекращение боевых действий, Путин отвечает эскалацией, новыми отказами от дипломатии. Не только в течение 893 дней. А годами", - говорится в статье. Видео дня

Министр подчеркивает, что Россия систематически нарушала договоры о разоружении, а также разработала запрещенное оружие, которое может быть оснащено ядерным, разместив его в Калиниграде. Кроме того, Москва начала крупнейшую с 1945 года войну в Европе.

Принцип надежды не защитит Германию от путинской России, отмечает Бербок. По ее словам, защиту обеспечит поддержка Украины и инвестирование в собственную безопасность, в том числе развертывание дальнобойных американских систем.

"Нам нужен надежный сдерживающий фактор по отношению к России, чтобы она не решилась на это. Сдерживающий фактор, который также защитит поляков, прибалтов и финнов - наших партнеров, которые непосредственно граничат с Россией и видели, как она применяет гибридные меры на границе в последние месяцы. Потому что если мы не будем полагаться на принцип надежды, то речь идет не только о безопасности Мариуполя, Бучи и больницы "Охматдет". Речь идет также о безопасности Польши, Финляндии и стран Балтии. И их детских больниц", - добавила она.

США разместят ракеты в Германии

Как известно, Соединенные Штаты Америки хотят развернуть оружие большой дальности в Германии уже в 2026 году. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, крылатых ракетах "Томагавк" и экспериментальных гиперзвуковых системах оружия.

Кремлевский правитель Путин уже пригрозил, что Москва развернет ракеты средней и малой дальности, если Вашингтон и Берлин реализуют свой замысел.

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