Украина работает над изготовлением системы ПВО с возможностями сбивать в том числе и баллистические ракеты.

Российская ракета "Орешник" не является главной угрозой, а Украина работает над созданием собственной системы ПВО, которая будет сбивать и баллистические ракеты. Об этом сказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Киев24.

""Орешник" - это не главная угроза, а это больше информационное оружие, которым нас пугают", - сказал он.

При этом подчеркнул, что Украина сосредотачивается над тем, чтобы сделать систему ПВО с возможностями сбивать в том числе и баллистические ракеты.

Видео дня

"На сегодня в Украине работают над созданием собственной системы ПВО, то есть зенитно-ракетного комплекса, который бы справлялся с теми угрозами и вызовами, которые есть", - сказал он.

По словам аналитика, система Patriot является очень эффективной, но она не таких параметров, которые бы позволяли сбивать такие ракеты, как "Орешник".

"Здесь необходимо понять, что Patriot может сбивать ракеты на расстояниях до 40 км и на высотах до 20 км. И этого слишком мало для того, чтобы сбивать ракеты подобные "Орешнику", который имеет разделяющиеся боевые части и траектория которого пролегает в космическом пространстве", - пояснил Рябых.

Он рассказал, что для этого в мире есть одна система, которая может противодействовать подобным угрозам, и это система национальной противоракетной обороны США "Иджис". Также есть ракеты SM-3, которых выпущено пока только где-то 350 единиц, стоимость которых достигает от 9 до 24 миллионов за каждую, отметил аналитик. И объяснил:

"Их назначение - перехватывать подобные ракеты в космическом пространстве еще до того, как они разделились на эти две главные боевые части".

При этом подчеркнул, что наиболее действенный способ - уничтожать ракеты РФ еще на стартовых позициях.

Какие возможности украинской ПВО в сбивании ракеты "Орешник"

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать ракеты вроде российского "Орешника".

Главком отметил, что российская ракета "Орешник" является угрозой, и "в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить". Он отметил, что это побуждает Украину активно вести переговоры с нашими союзниками, чтобы получить систему, способную противодействовать "Орешнику".

В то же время, по словам Сырского, это должно побудить Украину и к созданию собственной "современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором при применении такого оружия россиянами".

На вопрос, такая ракетная системы - это теория или практика, главком пояснил, что "работы ведутся активно в этом направлении".

Вас также могут заинтересовать новости: