Шойгу рассказал, что силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации по завершению внезапной проверки.

Во время рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу президент РФ Владимир Путин приказал ему продолжить работу по развитию флота, а также подумать о подготовке новых проверок.

Глава ведомства подчеркнул, что к внезапной проверке ТОФ было привлечено 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 89 самолетов и вертолетов.

Путин рассказал о "четких приоритетах применения вооруженных сил на украинском направлении".

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Шойгу на встрече с Путиным заявил, что в рамках второго этапа проверки группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Были отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Также начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне.

Он рассказал, что силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации по завершению внезапной проверки.

Проверка Тихоокеанского флота РФ - детали

14 апреля Тихоокеанский флот России был поднят по тревоге в полном составе и приводился в высшую степень боеготовности в рамках внезапной проверки по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

В ходе проверки были запланированы ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника. В учениях также задействовали дальнюю авиацию и стратегические подлодки.