Нездоровая одержимость Путина Советским Союзом и Второй мировой войной привели к полному провалу российских войск в Украине. Такое мнение высказал известный британский военный историк и писатель Энтони Бивор в колонке для издания The Atlantic.

Отто фон Бисмарк однажды сказал, что только дурак учится на собственных ошибках. "Я учусь на ошибках других", - сказал немецкий канцлер. Удивительно, но российская армия повторяет все ошибки советского периода.

Культ танков

В апреле 1945 года маршал Георгий Жуков под сильным давлением Сталина направил свои танковые армии в Берлин без поддержки пехоты. Силы Владимира Путина не только совершили ту же ошибку, но даже копировали предков, прикреплявших рамы кроватей к башням танков в надежде, что эти странные куски железа заранее взорвут противотанковые снаряды. Это не помогло, только увеличивало размеры машин и привлекало украинских охотников на танки, точно так же, как советские танки в Берлине привлекли группы Гитлерюгенда и СС, которые атаковали их "панцерфаустами".

Искаженная одержимость российского президента историей, особенно "Великой Отечественной войной" против Германии, исказила и его политическую риторику, в которой он начал противоречить сам себе. Это явно повлияло и на военный подход.

Танки были великим символом силы во время Второй мировой. Невероятно, что Путин до сих пор считает их таковыми.

Эти машины оказались глубоко уязвимыми для беспилотных летательных аппаратов и противотанкового оружия в недавних конфликтах в Ливии и других странах. Способность Азербайджана легко уничтожать армянские танки стала ключевой в его победе в 2020 году в Нагорном Карабахе.

Встречи с цветами снова не случилось

Однако Путин, похоже, узнал так же мало, как и забыл. В августе 1968 года войска Варшавского блока, вступившие в Чехословакию, получили от политруков сообщение, что их будут приветствовать как освободителей. Они оказались проклятыми, без топлива и голодными. Боевой дух был подорван. Путинский контроль над росСМИ может скрыть правду от большинства населения России, но призывники, которых сейчас вынуждают подписывать новые контракты и превращают в "добровольцев", слишком хорошо осведомлены о реальности.

Из Кремля - с презрением

Путин обращается со своим собственным народом так же безжалостно, как и со своими врагами.

Армия РФ даже привезла в Украину мобильный крематорий, чтобы избавляться от трупов и уменьшить количество тел, отправляемых домой.

Советские предшественники Путина точно так же пренебрегали чувствами своих войск. В 1945 году Красная Армия столкнулась с рядом мятежей. Офицеры и политотделы часто относились к солдатам с презрением и приказывали по ночам совершать вылазки на ничейную землю не для того, чтобы забрать тела погибших товарищей, а для того, чтобы снять с них обмундирование для повторного использования резервистами.

Еще одна старая модель, повторяющаяся в Украине, это зависимость российской армии от тяжелых орудий. Во время Второй мировой Красная Армия хвасталась мощью своей артиллерии, которую называла "богом войны". В Берлинской операции артиллерия Жукова выпустила более 3 миллионов снарядов, уничтожив в городе больше, чем стратегическое воздушное наступление союзников. Советы использовали реактивные установки "Катюша", которые немецкие войска прозвали "органом Сталина" из-за их воющего звука. Пока обычная артиллерия Путина разрушает украинские здания старым способом, устраняя потенциальные снайперские позиции, разрушительные "вакуумные бомбы" занимают место старых "Катюш".

Разрушение русскими Грозного и Алеппо уже показали, сколь мало со времен Второй мировой изменилась их доктрина городского конфликта. Коалиция, отвоевавшая у ИГИЛ Ракку и Мосул, продемонстрировала гораздо более точный подход, оцепляя город, а затем очищая его сектор за сектором.

"Аналоговнет" годятся только для парадов

Путинская армия - это явно не Красная Армия, так же как путинская Россия - это не Советский Союз. Институциональная коррупция повлияла на всё, даже на офицеров, получавших прибыль от продажи запчастей и игнорировавших материально-техническую поддержку в пользу распиаренных проектов. Пока украинские защитники отстреливают российские танки Т-72 времен Холодной войны как стаи уток, всё, что способны танки "Армата" - просто проехать по Красной площади на параде Победы. На поле боя их постигла бы та же участь, что и Т-72.

Элитные подразделения, десантники и спецназ все еще существуют в ВС РФ, но они мало чего могут добиться самостоятельно в хаосе плохого командования и контроля. Из-за нехватки дальновидности при внедрении системы шифрованной связи нового поколения "Эпоха", зависящей от вышек 3G, которые Россия уничтожила в ходе вторжения, российским офицерам приходится общаться по мобильным телефонам, пока ликующие украинские волонтеры их подслушивают.

Режим Путина показал отсутствие чести и чувства долга

Вторжение в Грузию в 2008 году, которое нанесло удар по маленькой бывшей советской республике, но выявило некомпетентность и слабость России, привело к планам перевооружения и реформирования вооруженных сил Путина. Эти усилия явно провалились. Что многое говорит об отсутствии идеализма, честности и чувства долга в его режиме. Как это может измениться на таком позднем и решающем этапе вторжения на Украину, сказать трудно.

Под Сталинградом в конце 1942 года Красная Армия удивила себя и мир, всё перевернув, и есть признаки , что силы Путина корректируют свою тактику, подготавливая стратегические обходы — вокруг Киева и на востоке Украины. Почти сталинская решимость исправить армию РФ, включая казни дезертиров и проваливших задачи офицеров, вполне может превратить конфликт в кровавую баню c безжалостными и сокрушительными разрушениями.

Однако, вопреки всем ожиданиям перед войной, военный крах России также выглядит возможным. Полный моральный упадок может привести к унизительному отступлению и разрушительному результату из-за неспособности Путина расстаться с советским прошлым.