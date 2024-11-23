По его словам, Путин "полностью перевел экономику страны на военные рельсы".

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что президент РФ Владимир Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше бороться за новый мировой порядок.

"Российская агрессия против Украины уже давно перестала быть региональной войной", - заявил он, цитирует его издание Spiegel.

По его словам, Путин "полностью перевел экономику страны на военные рельсы" и Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.

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На фоне длительной угрозы со стороны Москвы Писторуис заявил о необходимости больших инвестиций в "военную готовность" Германии. Министр подчеркнул:

"Наша безопасность - это хрупкое благо".

Война в Украине - мнение Залужного

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а сейчас посол в Великобритании, заявил, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась Третья мировая война.

"Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского" производства, и они об этом открыто заявляют. снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали", - пояснил он.

При этом Залужный призвал союзников Украины сделать правильные выводы и изменить свою политику в данном вопросе.

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