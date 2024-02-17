Оппозиционера специально отправили в самую "адскую" колонию на территории РФ, полагает эксперт.

В РФ умер Алексей Навальный - российский оппозиционер был личным врагом российского диктатора Владимира Путина, и главарь россиян хотел его уничтожить.

Есть несколько версий убийства Навального - его медленно уничтожали пытками в колонии или просто ликвидировали физически, поделился мнением социолог и журналист Игорь Яковенко в эфире канала "FreeДом".

"Навальный являлся личным врагом Путина, и целью Путина было убийство Навального. Он пытался это сделать в 2020 году, когда Навальный чудом выжил после отравления. А затем целенаправленная отправка его в самую адскую колонию на территории Российской Федерации…", - заявил эксперт. По его словам, это специально сделали, чтобы расследование убийства было очень затруднено.

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Яковенко добавил, что склоняется ко второй версии убийства оппозиционера. По его мнению, Навального просто ликвидировали, не дождавшись, когда он умрет от пыток, поскольку он очень долго держался.

Важные российские новости - Навальный Алексей в центре внимания

Информация о смерти Алексея Навального появилась днем 16 февраля. Позже ее официально подтвердила российская сторона. В сети появились сведения, что у Навального якобы оторвался тромб.

Ряд чиновников и экспертов как в Украине, так и на Западе обвинили Владимира Путина в причастности к смерти оппозиционера. В частности, военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал ликвидацию Навального "демонстративной казнью".

Напомним, Навальный был лидером "Фонда борьбы с коррупцией", который проводил расследования против диктатора, а также его близкого окружения. В том числе соратники оппозиционера в 2021 году выложили в сеть фильм о роскошном дворце главаря россиян, расположенном возле Геленджика.

Кроме того, Навальный и его соратники не раз организовывали в России протесты против коррупции, на которые выходило много людей. Летом 2023 года в России суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по обвинению якобы в "экстремизме". Оппозиционера отправили в поселок Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию "Полярный волк".

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