Генсек НАТО также упомянул о мнении Трампа по этому вопросу.

Путь Украины в НАТО не обратный, но никто не обещал Украине, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью, которое транслировал телемарафон.

Он отметил, что вопрос членства Украины в НАТО остается на повестке дня. "Таким был результат Вашингтонского саммита. Путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось", - подчеркнул он.

На вопрос по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал, что Украина не вступит в НАТО, Рютте отметил, что когда речь шла о том, что Украина однажды станет членом НАТО, то никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

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"То, над чем работает американский президент, я очень рад, что он это делает, что он вышел из тупика. То, над чем он работает - приведение Украины к прочному долговременному миру. То есть не Минск 3, как мы имели раньше, а прекращение огня и настоящее мирное соглашение. Но никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью соглашения. Но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения принятии на Вашингтонском саммите и они не меняются", - подчеркнул Рютте.

Украина и НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета относительно нереалистичности членства Украины в НАТО.

Говоря о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня, американский президент заявил, что он "не против".

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, почему Украина должна вступить в Североатлантический Альянс. "Это будет не просто вклад, а конкретная, практическая поддержка безопасности в регионе", - подчеркнул он.

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