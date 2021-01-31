По последним данным, в России задержали уже более тысячи протестующих / фото REUTERS
Во Владивостоке, где сегодня проходят акции в поддержку политзаключенного Алексея Навального, начали стрелять.
Об этом сообщает Telegram-канал ОВД-Инфо.
"Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4)", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ России проходят новые митинги в поддержку Навального: более тысячи человек задержаны (онлайн-трансляция)
Акции в поддержку Навального: детали
- Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.
- Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.
- 23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram