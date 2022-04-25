По данным СМИ, водитель пытался сбить полицейских.

В Париже полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался наехать на них на контрольно-пропускном пункте. Два человека погибли, один получил ранения.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в центре Парижа через несколько часов после того, как Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции.

По словам источника издания в полиции, автомобиль двигался против движения и пытался сбить полицейских. Сейчас на месте происшествия установлен периметр безопасности.

Свидетель происшествия рассказал Le Figaro, что полицейские подошли к автомобилю, направив на него автоматическое оружие. Когда водитель на полной скорости помчался в сторону полиции, правоохранители открыли огонь.

Напомним, после того, как стало известно, что Макрон побеждает во втором туре выборов президента Франции Марин Ле Пен, в центре Парижа начались акции протеста.