В отношении задержанных уже открыли административные дела.

Грузинские силовики 7 марта задержали 66 человек на митинге под зданием парламента. Их обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции.

Грузинский телеканал Mtavari сообщил, что в отношении задержанных открыты административные дела, которые будут переданы в суд.

В министерстве внутренних дел Грузии начали следствие в соответствии со статьями 353 и 187 Уголовного кодекса страны из-за насильственных инцидентов на акции протеста возле парламента.

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"Со стороны министерства будет дана соответствующая правовая оценка действиям всех лиц, которые способствовали и организовали перерастание мирного протеста в насильственную акцию" – говорится в сообщении силовиков.

При этом отмечается, что от рук митингующих пострадали около 50 сотрудников МВД, некоторые из них находятся в больницах. Среди пострадавших также обычные граждане.

Протесты в Грузии - что известно

7 марта под зданием грузинского парламента произошли стычки митингующих с силовиками. Участники акции протеста на площади Свободы, чтобы выразить несогласие с действиями парламентариев, а именно в внезапным принятием закона об "иноагентах". Документ является "копией" российского закона.

Представители ЕС негативно отреагировали на решение парламента Грузии. Глава внешней дипломатии Жозеп Боррель отметил, что закон об "иноагентах" может испортить отношения с Грузией.

Местные СМИ сообщили, что в Грузии наблюдается эскалация на фоне массовых протестов. Спецназ занял контрольные точки на территории возле парламента.

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