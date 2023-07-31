Утром российских туристов под охраной полиции привезли в Батуми, несмотря на протесты местных.

Жители Тбилиси решили устроить под грузинским парламентом акцию протеста против потока российских туристов и действий власти, которая ему способствует. Кроме того, таким способом в столице решили поддержать своих сограждан, которые с ночи протестуют в порту Батуми, пишет "Грузия Online".

Планируется, что марш протеста начнется в 19:00 по местному времени (18.00 по Киеву) на проспекте Руставели, где расположено здание парламента. Акцию анонсировали под лозунгом "Россия не гость, а враг!"

"Сегодня, в 7 часов утра к Батуми причалило российское судно. Грузинская полиция, по заданию российского правительства, сделала все для сохранения комфорта оккупантов. В Батуми по заданию российского правительства задержали до 10 участников мирного протеста. Солидарность защитникам чести Родины! Поддержка Батуми!" - заявили организаторы, мотивируя причину своей акции.

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Протесты в Батуми

Поздно вечером 30 июля группа общественных активистов и представителей политической оппозиции начали акцию протеста в порту курортного города Батуми, куда утром должен был причалить круизный лайнер с российскими туристами. Полицейские образовали кордоны вокруг порта, чтобы не пропустить протестующих. Возникла потасовка, задержаны около десятка активистов

Это была не первая такая акция. 27 июля в Батумский порт уже заходил лайнер с российскими туристами. Но в тот раз из-за протестов судно быстро покинуло порт. Тогда лидер правящей партии осудил действия протестующих, а президент Соломе Зурабишвили наоборот заявила, что гордится своими соотечественниками.

Сегодня же туристам из страны-агрессора при активном содействии полиции дали возможность сойти на берег. В сопровождении полиции туристов автобусами вывезли с территории порта.

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