Сегодня в Батуми прибыл уже второй туристический лайнер с россиянами.

В Грузии состоялся новый митинг против захода туристического лайнера с россиянами в порт Батуми. На этот раз полиция попыталась помешать народной акции и задержала нескольких ее участников, сообщает местное издание Batumelebi.

Демонстрация началась около полуночи у гавани города Батуми, куда из России должен был прибыть круизный лайнер. Отмечается, что полицейские не пропускали активистов "из соображений безопасности". Из-за этого возникла потасовка: протестующие пытались прорвать полицейские кордоны, чтобы проникнуть непосредственно на территорию гавани.

Как сообщает грузинская редакция "Радио Свобода", утром лайнер таки зашел в порт Батуми. Среди пассажиров - звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну в Украине и российского президента Владимира Путина.

В порту полиция установила металлические ограждения и усилила меры безопасности. Также известно, что ночью были задержаны до 10 участников акции протеста. Сейчас митинг протеста продолжается.

Протесты против российских туристов в Грузии

В июле в Грузии прошли протесты против прибытия в Батуми круизного лайнера Astoria Grande, отправившегося из Сочи. Лайнер впервые прибыл в Грузию 27 июля, тогда и состоялась первая демонстрация. Судно почти сразу покинуло Батуми на фоне народного протеста.

Вскоре после окончания митинга лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе раскритиковал участников акции протеста. А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили наоборот одобрительно отозвалась о действиях протестующих и назвала "провокацией" заход туристического судна с россиянами в грузинский порт.

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