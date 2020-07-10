Более 10 тысяч человек в Афинах вышли на протесты против закона о демонстрациях (фоторепортаж)

Мирная акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией.

Более 10 тысяч человек вышли вечером 9 июля на улицы Афин, протестуя против закона, которым правительство будет регулировать собрания.

Об этом сообщает DW.

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Мирная акция протеста вскоре переросла в столкновения с полицией. К массовым выступлениям, по данным СМИ, в частности, призвали отдельные политические партии, которые находятся сейчас в оппозиции к действующей власти.

Как сообщал УНИАН, закон о регулировании демонстраций предусматривает назначение организатора митинга, который будет поддерживать связь с полицией, и вводит ограничения на протесты с небольшим количеством участников. В то же время людей, которые проявляют насильственное поведение, будут штрафовать.

Организатор будет отвечать за любой ущерб или убытки, причиненные протестующими.

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