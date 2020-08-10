"Люди выходят, несмотря на вчерашний разгром": журналист рассказал о ситуации в Минске

По словам журналиста, милиция ведет себя грубо, и ситуация в Минске очень напряженная.

В центр Минска стянули десятки автобусов с силовиками и водометы. По всей стране наблюдаются проблемы с интернетом и мобильной связью.

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Об этом в эфире «ТСН» рассказал с места событий корреспондент «Радио Свобода» Валерий Калиновский.

"На улице, где минувшей ночью раздавались выстрелы шумовых гранат и работали водометы, было избиение, в результате которого десятки человек были ранены и госпитализированы. Это перекресток двух важных проспектов Минска. Здесь будто сейчас введено такое чрезвычайное положение или военное положение. Есть машины спецназа, ОМОНа, других подразделений. Фактически это место блокировано", - сообщил он.

«На моих глазах под автобус подвезли и выгрузили, что называется, шесть человек в автозак. Там уже находились люди. Задержания продолжаются. Вдруг поехали все эти автозаки в другое место. У Дворца спорта собралась большая группа людей. Они что-то скандировали, кричали, аплодировали. А возле них бросили отряды ОМОНа, спецназа. То есть, можно сказать, что продолжается протест. Несмотря на вчерашний разгром, люди вновь выходят. Может не так численно, как тогда. Милиция ведет себя тоже грубо. Ситуация очень напряженная», - подытожил Калиновский.

Протесты в Беларуси: что происходит

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