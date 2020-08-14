"Меня прогнали через строй": автор фильма о женщинах Лукашенко рассказал о зверских пытках в СИЗО

Ивашкевича доставили в Центр изоляции правонарушителей 9 августа и отпустила спустя четыре дня.

Автор фильма-расследования о женщинах Александра Лукашенко, журналист телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич рассказал о зверских пытках в следственном изоляторе, которые он пережил, когда попал туда в день выборов президента Беларуси.

Подробностями журналист поделился с «Радио Свобода».

Ивашкевича доставили в Центр изоляции правонарушителей 9 августа и отпустила спустя четыре дня.

«Меня вывезли из тюрьмы, отвезли на несколько километров от нее и просто оставили на улице, без шнурков», - поделился он, отметив, что личные вещи силовики ему так и не вернули.

По словам журналиста, в тюрьме в трехместную камеру посадили 13 человек и выдали одну буханку хлеба на два дня.

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«Один раз вывели во двор специально для того, чтобы избить палками», - рассказал Ивашкевич.

Пострадавший журналист признался, что задержанных «прогоняли через строй», избивая до полусмерти дубинками.

«Это был прогон через строй. Там стояло несколько десятков сотрудников с каждой стороны, и мы должны были проходить через строй. Каждый бил тяжелой резиновой палкой, которая больше, чем обычная милицейская. Потом нас вывели во двор и еще какое-то время избивали палками, а затем загнали назад, в камеру", - отметил он.

Ивашкевич также стал свидетелем того, как с изолятора минимум троих человек забрали в больницу.

«У одного ноги были посечены осколками от светошумовой гранаты, другого очень сильно избили, у него были сильнейшие гематомы, а у одного армянина было подозрение на перелом копчика», - поведал журналист.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Денис Прядко