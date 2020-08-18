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Руководство ОБСЕ намерено посетить Беларусь

10:24, 18 августа 2020
Мир
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Представители ОБСЕ намерены встретиться с представителями правительства и оппозиции Беларуси / Фото УНИАН

Как говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, властям Беларуси направлено ​​официальное предложение относительно осуществления визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ Албании Эдди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Рама и Линде намерены встретиться с представителями правительства и оппозиции Беларуси.

"Мы подтверждаем нашу обеспокоенность проведением президентских выборов 9 августа, за которыми Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не могло наблюдать, а также непропорциональным применением силы к мирным протестующим, массовыми задержаниями, заявлениями о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей", - говорится в заявлении.

В ОБСЕ отмечают необходимость начать открытый и конструктивный диалог для выхода из ситуации.

Также авторы заявления выступают за полноценное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, в том числе отстаивание и защиту фундаментальных свобод и прав человека и уважения суверенитета и территориальной целостности.

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Автор: Виталий Саенко

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