Руководство ОБСЕ намерено посетить Беларусь

Властям Беларуси направлено ​​официальное предложение относительно визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ Албании Эдди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе намерено посетить Беларусь.

Как говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, властям Беларуси направлено ​​официальное предложение относительно осуществления визита действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ Албании Эдди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Рама и Линде намерены встретиться с представителями правительства и оппозиции Беларуси.

"Мы подтверждаем нашу обеспокоенность проведением президентских выборов 9 августа, за которыми Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не могло наблюдать, а также непропорциональным применением силы к мирным протестующим, массовыми задержаниями, заявлениями о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей", - говорится в заявлении.

В ОБСЕ отмечают необходимость начать открытый и конструктивный диалог для выхода из ситуации.

Также авторы заявления выступают за полноценное соблюдение принципов и обязательств ОБСЕ, в том числе отстаивание и защиту фундаментальных свобод и прав человека и уважения суверенитета и территориальной целостности.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Виталий Саенко