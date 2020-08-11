Еще один кандидат в президенты Беларуси пообещал оспорить победу Лукашенко

Ранее результаты выборов президента Беларуси обжаловала лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская.

Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев пообещал обжаловать результаты выборов 9 августа.

Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на заявление Дмитриева.

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«Завтра (12 августа) в 12:00 я подаю жалобу в ЦИК, в которой буду просить не признавать результаты состоявшихся выборов», - сказал он.

Ранее результаты выборов президента Беларуси, согласно которому вновь победил Александр Лукашенко, обжаловала лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская. Однако в ЦИК женщину ждали силовики. После разговора с ними оппозиционерка уехала в неизвестном направлении.

Сегодня стало известно, что Тихановская находится в Литве. В опубликованном эмоциональном видео политик рассказала, почему покинула пределы страны во время протестов в ее поддержку.

Протесты в Минске: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, тогда произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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