Главную оппонентку Лукашенко Тихановскую заблокировали в ЦИК и не выпускают

Ранее сегодня Тихановская уже была в ЦИК, но тогда ее выпустили оттуда.

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