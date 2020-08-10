Главную оппонентку Лукашенко Тихановскую заблокировали в ЦИК и не выпускают
21:39, 10 августа 2020Мир
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Ранее сегодня Тихановская уже была в ЦИК, но тогда ее выпустили оттуда.
Светлана Тихановская / Фото REUTERS
Главную оппонентку Александра Лукашенко на выборах Светлану Тихановскую заблокировали в здании ЦИК Беларуси и не выпускают.
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Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода в своем Telegram-канале .
Отмечается, ранее сегодня Тихановская уже была в ЦИК, но тогда ее выпустили оттуда.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
- Сегодня вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.
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