Адвокат намерен обжаловать приговор.

Гражданку Швейцарии отправили на два с половиной года в белорусскую колонию за сорванную с омоновца балаклаву.

Читайте такжеВ Беларуси продолжаются протесты против Лукашенко: сообщают о десятках задержанных (видео)Как сообщает TUT.BY 7 декабря суд в Минске вынес приговор Наталье Херше, которая родилась в Беларуси, но уже 12 лет живет в Швейцарии и получила гражданство этой страны.

"Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лица перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину - Беларусь будущего, свободную Беларусь", - заявила она, произнося последнее слово.

Судья Сергей Шатило постановил удовлетворить гражданский иск сотрудника ОМОН Сергея Кончика и выплатить ему компенсацию в размере 1 тыс. рублей.

Херше судья признал виновной по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление работнику органов внутренних дел) и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у женщины. После оглашения приговора присутствующие на заседании начали кричать "Позор!". Родственники Херше заявили, что адвокат намерен обжаловать приговор.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и в дальнейшем оказывать женщине поддержку, насколько это возможно.

"Мы сожалеем об этом решении суда", - сказал посол.

Напоминается, что на Женском марше 19 сентября Херше сорвала балаклаву с омоновца, после чего на нее завели уголовное дело.

Во время задержания, по данным протокола, она не подчинилась требованию сотрудников пройти в автотранспорт, пыталась убежать, а когда ее действия были пресечены сотрудником Омона Кончиком, то якобы умышленно оказывала сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила омоновца за лицо и поцарапала, стянула балаклаву, чем испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла телесные травмы.

Женщина свою вину не признала в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения. По ее словам, она признает, что участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер в отношении 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента в Беларуси.

19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

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Автор: Антонина Доломанжи