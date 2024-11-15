В Абхазии люди выступают против соглашения с Россией, которое позволит ей инвестировать в строительные объекты в этом регионе.

В оккупированном регионе Грузии Абхазии продолжаются серьезные протесты местных жителей против недавно подписанного "Соглашения об инвестиционной деятельности между Россией и Абхазией". Этот документ, как сообщается, позволяет российским фирмам инвестировать в строительные объекты в этом регионе.

Лидер оппозиционной партии "Форум народного единства" Аслан Барциц заявил о продолжении акций протеста, в том числе, и 15 ноября, в день ратификации соглашения.

На опубликованных в сети видео видно сотни протестующих людей под зданием парламента. Происходят стычки с силовиками. Протестующим удалось проникнуть на территорию здания парламента. Вскоре им удалось прорваться внутрь здания, сняв решетки на окнах.

В то же время, местные СМИ сообщают, что спикер и вице-спикер покинули здание через двор администрации президента.

После чего "администрация главы Абзахии" заявила о готовности документа об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией для стабилизации обстановки.

Другие новости о протестах

Ранее УНИАН сообщал, что в Курске беженцы из Суджи вышли на протест и требуют эвакуации мирных жителей.

Кроме того, протесты в Грузии закончились ничем. Оппозиция, как сообщается, за час разошлась по домам.

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