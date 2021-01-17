Полиция и конные подразделения неоднократно призывали протестующих покинуть Музейную площадь, но когда те отказались, вмешалась полиция.

Полиция Амстердама разогнала акцию протеста на Музейной площади, используя водометы и служебных собак.

Читайте такжеВ Вене прошли многотысячные протесты против коронавирусных границОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Сотни людей собрались сегодня днем на демонстрацию под названием "Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте!", организованную группой "Nederland in resistance", которая также выступает против коронавірусних ограничений", - говорится в сообщении.

Муниципалитет Амстердама запретил демонстрацию на площади, приняв экстренный приказ, когда выяснилось, что на площади собрались сотни протестующих, что противоречит коронавирусным ограничениям.

Полиция и конные подразделения неоднократно призывали собравшихся покинуть Музейную площадь, но когда те отказались, вмешалась полиция.

Возникли несколько стычек протестующих с полицейскими, полиции удалось оттеснить демонстрантов лишь после применения водометов.

Meerdere #journalisten en #cameramannen belaagd met stenen en vuurwerk. Ook de ME heeft het zwaar te voorduren rondom het #museumplein in #Amsterdampic.twitter.com/FJf0aS5aPN — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

Что этому предшествовало

15 января правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подало в отставку из-за скандала, в котором налоговые органы ложно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами в период с 2013 по 2019 год.

Около 20 тысяч работающих семей ошибочно были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было приказано вернуть выплаты на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро. Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

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Автор: УНИАН