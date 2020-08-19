В предвыборной "программе" мужа Тихановской был только один пункт - белорусский политолог

Эксперт спрогнозировал, что будет в случае возвращения Тихановской в Беларусь.

Белорусский политолог Виталий Рымашевский рассказал о программе, с которой шел на выборы президента Беларуси муж Светланы Тихановской Сергей.

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«Я бы не говорил о феномене семьи Тихановских, скорее о феномене семьи белорусского народа. Потому что Светлана вышла кандидатом как запасной вариант, ее муж, возможно, не планировал до конца участвовать в президентской гонке. Он использовал свое выдвижение, чтобы донести политические требования об отставке Лукашенко», - заявил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, раньше было так, что традиционно президентские кампании в Беларуси были единственным глотком свободы, когда можно было использовать свое выдвижение.

«У Тихановского была неслучайна популярность - он довольно популярный блогер, не ставил перед собой политические цели. Обычно у нас нельзя было собираться на улицах, а вот когда ты кандидат в президенты - можно свободно проводить пикеты и так далее. У него не было никакой программы, кроме одного пункта: «Лукашенко, вон». Белорусы будут рады приветствовать Тихановскую в стране, большинство верит, что она победила, все уверены, что власть изменится, я думаю, что и чиновники тоже, и милиция. Лукашенко уйдет, потому что никто его не поддерживает», - отметил Рымашевский.

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Автор: Андрей Василюк