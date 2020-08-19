В предвыборной "программе" мужа Тихановской был только один пункт - белорусский политолог
Белорусский политолог Виталий Рымашевский рассказал о программе, с которой шел на выборы президента Беларуси муж Светланы Тихановской Сергей.
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«Я бы не говорил о феномене семьи Тихановских, скорее о феномене семьи белорусского народа. Потому что Светлана вышла кандидатом как запасной вариант, ее муж, возможно, не планировал до конца участвовать в президентской гонке. Он использовал свое выдвижение, чтобы донести политические требования об отставке Лукашенко», - заявил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, раньше было так, что традиционно президентские кампании в Беларуси были единственным глотком свободы, когда можно было использовать свое выдвижение.
«У Тихановского была неслучайна популярность - он довольно популярный блогер, не ставил перед собой политические цели. Обычно у нас нельзя было собираться на улицах, а вот когда ты кандидат в президенты - можно свободно проводить пикеты и так далее. У него не было никакой программы, кроме одного пункта: «Лукашенко, вон». Белорусы будут рады приветствовать Тихановскую в стране, большинство верит, что она победила, все уверены, что власть изменится, я думаю, что и чиновники тоже, и милиция. Лукашенко уйдет, потому что никто его не поддерживает», - отметил Рымашевский.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
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