Литва запретила на своей территории пропагандистский телеканал RT

Вильнюс объяснил свое решение тем, что российский телеканал связан с чиновником, которого касаются санкции ЕС.

Литва сняла с эфира российский телеканал RT, сославшись на связь между каналом и руководителем СМИ в России Дмитрием Киселевым. Решение Вильнюса появилось после того, как на прошлой неделе Латвия тоже запретила на своей территории RT.

Как напоминает Reuters, регулятор в Риге признал российский телеканал "пропагандой" и тоже подтвердил, что его контролирует Киселев. Последний управляет государственным медиа-холдингом "Россия Сегодня".

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"RT под контролем Киселева, который под санкциями ЕС из-за его весомой роли в распространении российской пропаганды в поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также военной активности России на Востоке и юго-востоке Украины сейчас", - пояснил литовский регулятор телеэфира в заявлении.

Запрет касается 5 телеканалов, которые входят в группу RT. Кроме одноименного канала новостей теперь с литовского эфира также исчезнут RT HD, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

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В литовском ведомстве пояснили, что российский телеканал "распространяет контент, выгодный Кремлю", и что решение было принято по совету министерства иностранных дел Литвы.

Пресс-секретарь посольства России возразил, что Киселев контролирует RT.

"Мы рассматриваем это недружественное решение властей Литвы как очередной шаг в борьбе против альтернативной точки зрения и свободы прессы", - сказали в посольстве.

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