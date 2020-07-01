В Латвии запретили вещание семи пропагандистских телеканалов РФ: в Москве отреагировали

Под запрет попали каналы, которые контролирует известный пропагандист Дмитрий Киселев.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии накануне запретил вещание в стране семи телеканалов российской группы RT, финансируемой российским государством.

Как сообщило "Радио Свобода", такое решение в Совете объяснили тем, что эти телеканалы – "под единоличным контролем и надзором российского пропагандиста" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями Евросоюза.

Уточняется, что регулятор запретил трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Они, по данным спецслужб Латвии, являются наиболее влиятельными каналами кремлевской пропаганды на Западе.

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"Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", – сказал председатель латвийского Нацсовета Ивар Аболыньш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории.

В пресс-службе RT заявили, что спецслужбы и Нацсовет Латвии "наконец смогут защитить все арабоязысное и испаноязычное население страны от "самых влиятельного российского пропагандистского канала RT".

Сам Дмитрий Киселев в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил о "русофобии" латвийской власти. Он также добавил, что основание для запрета не имеет "никакого юридического смысла".

"Поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, в латвийском Сейме одобрили закон на случай вторжения в страну "зеленых человечков".

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