Сегодня в возрасте 99 лет скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский.

В связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 похороны супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа могут пройти без массовых мероприятий.

Читайте такжеЗеленский выразил соболезнования в связи со смертью мужа Елизаветы IIОб этом сообщает газета The Guardian.

Ранее планировалось, что на его похороны съедутся тысячи людей, а в траурной процессии с гробом будут участвовать сотни военнослужащих. Известно, что планы властей на случай смерти принца Филиппа носят название «операция Форт-Бридж».

Однако, на фоне пандемии в прошлом году началась разработка запасного плана на случай смерти Филиппа. Скорее всего, траурные процессии в Лондоне и Виндзоре будут отменены, а траурные мероприятия ограничат территорией Виндзорского замка.

Похороны принца Филиппа: что еще известно

В связи с запретом на мероприятия с участием более 30 человек, введенного из-за пандемии, на похоронах не смогут присутствовать все члены королевской семьи.

Также из-за коронавирусных ограничений в похоронах вряд ли будут участвовать королевские особы из других стран.

Сам принц Филипп при жизни настаивал на скромных похоронах без массовых мероприятий.

Умер принц Филипп: подробности

Сегодня, 9 апреля, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии умер супруг королевы Елизаветы II.

Ему было 99 лет.

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Автор: Катерина Шварц