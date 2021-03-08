Британский принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка.
Об этом они рассказали в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет The Telegraph.
"Родить сначала мальчика, потом девочку - о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух - все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку... Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо", - сказал принц Гарри.
Меган Маркл подтвердила его слова.
"Дело сделано. Теперь их будет двое", - добавила она.
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