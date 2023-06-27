Генерал говорит, что президент РФ не терпит предательства близкого окружения.

После неудачной попытки мятежа в России в результате переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко было решено, что главарь ЧВК "Вагнера" уедет в РБ.

Генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю" рассказал, какая участь может постигнуть после этого "повара Путина" Пригожина:

"Возможно, Пригожина уберут, несмотря на все гарантии безопасности, потому что Путин считает его предателем".

По словам генерала, президент РФ не терпит предательства близкого окружения, поэтому он точно рассчитается с главарем "вагнеровцев". "Тут работают не суды – тут работает месть, которая будет реализована в конкретный период. Я думаю, не очень долгий", - подытожил Маломуж.

Чем закончился мятеж Пригожина и "вагнеровцев"

После попытки мятежа Пригожина в России самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко связался с ним и провел переговоры. Было решено, что "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря, их главарь уезжает в Беларусь, а дело против него закрывают.

Утром 27 июня появилась информация, что самолет Пригожина совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в 07:40.

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