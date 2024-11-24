Дональд Трамп-младший помогает отцу сформировать "самый противоречивый кабинет министров современности".

Дональд Трамп-младший стал самым влиятельным членом семьи избранного президента США Дональда Трампа в переходный период. Он влияет на формирование "наиболее противоречивого кабинета министров в современной истории США". Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их словам, сын избранного главы Белого дома консультирует отца, хотя ранее предупредил, что вряд ли будет участвовать в подобных дискуссиях.

"Дональд Трамп-младший следит за тем, чтобы кандидаты (на руководящие должности в Белом доме - УНИАН) были лояльны к его отцу. Он также обычно ищет претендентов, которые придерживаются "антисистемного мировоззрения, включая протекционистскую экономическую политику", а также тех, кто выступает за сокращение военных интервенций и иностранной помощи", - пишет издание.

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Последние заявления Дональда Трампа-младшего

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп-младший заявил, что Украина потеряет помощь США. Вероятно, он имел в виду дату, когда избиратели официально утвердят победу республиканца на выборах.

Недавно же сын избранного президента США выступил с гневным заявлением по поводу разрешения Украине бить по России из ATACMS. По его словам, это может привести к Третьей мировой войне.

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