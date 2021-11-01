Майя Санду заверила, что отношения между Молдовой и Украиной не изменились.

Президент Молдовы Майя Санду ответила на упреки Российской Федерации относительно ее участия в украинском международном саммите "Крымская платформа". Она указала, что Молдова подтвердила свою поддержку Украине.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

"Мое присутствие на Крымской платформе - это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно", - заявила президент Молдова.

По ее словам, на саммите СНГ обсуждались вопросы, которые являются прерогативой правительства, поэтому присутствовал премьер-министр Гаврилица.

Читайте такжеМолдова впервые за 30 лет независимости купила газ не у России"Нам важен прагматичный диалог в этом формате (СНГ - ред.), что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня", - подытожила Санду.

Напомним, что 21 октября в России пригрозили Молдове "учесть" в дальнейших отношениях участие Санду в "Крымской платформе".

Саммит Крымской платформы

23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную "Крымскую платформу" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Кроме того, впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом и, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, она должна немедленно прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Также в каждой стране будет определено уполномоченное лицо, которое будет сотрудничать с офисом "Крымской платформы".

Автор: Анастасия Горбачева