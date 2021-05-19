Нетаньяху не исключил возможность оккупации Сектора Газа / фото REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС не исключил возможность оккупации Сектора Газа.

Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Он заявил, что есть две возможности добиться спокойствия и безопасности в регионе. 

"Либо оккупировать Газу, либо создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - сказал Нетаньяху.

Также он высказался относительно времени проведения военной операции в Секторе Газа.

"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил Нетаньяху.

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Обострение палестино-израильского конфликта

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Автор: Олег Давыгора