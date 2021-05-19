Биньямин Нетаньяху заявил, что есть две возможности добиться спокойствия и безопасности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС не исключил возможность оккупации Сектора Газа.

Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Он заявил, что есть две возможности добиться спокойствия и безопасности в регионе.

"Либо оккупировать Газу, либо создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - сказал Нетаньяху.

Также он высказался относительно времени проведения военной операции в Секторе Газа.

"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил Нетаньяху.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Автор: Олег Давыгора