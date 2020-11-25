Глава канадского правительства, очевидно, что-то заподозрил, когда фальшивая Грета Тунберг начала расспрашивать у него о персонажах из мультфильма.

Российские пранкеры, которые называют себя "Вован и Лексус", позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо. При этом, они выдавали себя за шведскую экологическую активистку Грету Тунберг.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что настоящие имена россиян - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они опубликовали аудиозапись разговора с Трюдо, во время которой они обсуждали мировую политику. Кроме того, они попросили канадского премьера помочь организовать встречу с персонажами из мультфильма South Park. Собственно, в этот момент, Трюдо и понял, что происходит.

Читайте такжеРоссийский фейк: Варшава отреагировала на звонок пранкеров Дуде и предложение "забрать Львов"В общем, разговор длился 10 минут. За Тунберг себя выдавали третье лицо. Женщина говорила премьеру Канады, что встревожена "усилением международного кризиса и ожидает Третью мировую войну".

"Это уже ведет к катастрофе. Ситуация очень страшная", - сказала фальшивая Тунберг, и Трюдо с ней согласился.

Телефонный звонок состоялся в январе, спустя считанные дни после того, как военные Ирана сбили пассажирский самолет из Украины, убив 176 человек на борту.

"Вы, взрослые, ведете себя, как дети. Мы можем создать мир, в котором будет место для всех. Для белых и черных. Для христиан и мусульман. Трампа и Путина. Для вас и для меня. Для Бориса Джонсона, Корбина, Теренса и Филиппа, которые также известны в вашей стране", - продолжала псевдо-Тунберг.

The Guardian объясняет, что последние два имени принадлежат канадским персонажам из мультфильма South Park.

"Нет, это очень правильная точка зрения", - ответил Трюдо.

Он также сказал, что визит Тунберг в Монреаль в 2019 году перед федеральными выборами "помогли определить" результат в вопросе климатических изменений. Но фальшивая "активистка" перебила его.

"Но выйдите из НАТО. Бросьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе", - сказала она.

Трюдо ответил без паузы и очень дипломатично: "Я тоже мечтаю о мире, в котором солдаты будут не нужны. Но мы не живем пока в таком мире, к сожалению".

Читайте также"Лукашенко едет в лифте": в сети показали, как белорусы реагируют на портрет президента (видео)Фальшивая Тунберг также обвинила Меган Маркл в "манипулировании" принцем Гарри. Во время, когда состоялся розыгрыш, пара как раз решала, остаться ли жить в Канаде. А потом псевдо-активистка также спросила Трюдо, может ли он познакомить ее с Теренсом и Филиппом.

"Я с радостью. Я попрошу свою команду попытаться выяснить, сможем ли мы вас соединить. Потому что у меня нет их прямых контактов сейчас", - сказал Трюдо.

Впоследствии пранкеры снова спросили о возможности встретиться с персонажами South Park. И на этот раз Трюдо понял, что происходит.

"Подождите, Теренс и Филим, они разве не из South Park? Я сам их не знаю. Но я убежден, что они - пародия на канадцев из South Park", - сказал премьер Канады и закончил разговор.

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Перевод: Лесь Дымань