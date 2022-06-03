Часть заблокированных в здании посетителей вышли на крышу.

В Москве горит бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Пожару присвоен максимальный уровень сложности – пятый. В здании находятся люди.

По данным российского Telegram-канала Baza, по предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа, горят четыре этажа здания.

"Люди в горящем офисном центре отрезаны огнем. Пожару присвоен почти максимальный уровень сложности. По предварительным данным, на седьмом этаже здания может находиться много посетителей. Спасательные службы обсуждают использование пожарного поезда", – говориться в одном из сообщений.

Также сообщается, что к горящему зданию запросили все подъёмники, что есть в Москве. Позже стало известно, что часть людей, заблокированных в офисном центре, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах.

По данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 1000 кв.м. На месте работают почти 200 сотрудников и 41 единица техники. Из здания выведены 120 человек. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.

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