Сама актриса не пострадала.

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая с первых дней вторжения поддерживает Украину, выступила в Москве со спектаклем. Во время ее игры на сцене один из зрителей распылил перцовый баллончик, хотя сам он это отрицает.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы сообщили, что мужчина из зала распылил перцовый баллончик, поэтому сотрудники театра "Современник" были вынуждены прервать представление.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас они выясняют, есть ли пострадавшие среди зрителей и сотрудников театра, которые находились в этот момент в зале.

Стоит отметить, что такой инцидент мог произойти из-за жесткой проукраинской позиции Лии Ахеджаковой. Она неоднократно осуждала войну и говорила о том, что после ее окончания очень хочет вернуться в Украину.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова заявила, что Украина до сих пор держится благодаря президенту Владимиру Зеленскому.

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