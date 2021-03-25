Очевидцы увидели, как мужчина кидает «коктейли Молотова» и сумели задержать его до приезда полиции.

В городе Дельменхорст в Нижней Саксонии 30-летний мужчина забросал мэрию «коктейлями Молотова», а впоследствии объяснил полиции, что просто устал от карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на DPA.

Инцидент произошел во вторник 23 февраля около 22:30. Очевидцы увидели, как мужчина кидает «коктейли Молотова» и сумели задержать его до приезда полиции. Возникший пожар серьезно повредил комнату справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

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"К счастью, обошлось без пострадавших - заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей", - комментирует мэр города Алекс Янц.

30-летний мужчина на допросе полиции объяснил свой поступок раздражением от карантинных ограничений. Однако правоохранители не исключают и других мотивов, так как он уже попадал в поле зрения за систематические нарушения карантина.

"Никому из нас не нравится эта ситуация с пандемией. Конечно, каждый может иметь вопросы или критиковать меры борьбы с вирусом - но в рамках закона. Насилие - это не выход", - говорит руководитель местного кризисного центра по противодействию эпидемии Рудольф Маттерн.

В прокуратуре решили до суда оставить мужчину под стражей.

Локдаун в Германии: что известно

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

На Пасху планируется введение более жестких ограничений. В течение пяти дней - с 1 по 5 апреля - предполагается закрыть почти все магазины. Большие семейные собрания будут запрещены во время праздников, при этом будет разрешено встречаться не более чем двум семьям или до пяти человек. Пасхальные службы переведут в онлайн-режим. В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины.

Однако на следующий день Меркель призналась, что это была ошибка, и вводить жесткий локдаун на Пасху не стоит.

Карантин в Германии был введен в начале ноября, а жесткие ограничения — с 16 декабря 2020 года. В стране в марте начали ослаблять ограничения. Однако новые, более заразные мутации коронавируса быстро распространялись среди населения.

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Автор: Денис Прядко