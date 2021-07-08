Ким Чен Ын продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи.

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который недавно резко потерял в весе.

По данным Bloomberg, свежую информацию получили разведчики в КНДР.

Депутат Ким Бен Ки отметил, что Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время. При этом он подчеркнул, что у похудевшего лидера нет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной.

По словам политика, Ким Чен Ын продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи.

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Ким Чен Ын сильно похудел: что известно

В начале июня Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике, проведя заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. Тогда СМИ отмечали, что на фотографиях с этого заседания северокорейский лидер выглядит заметно похудевшим: Ким Чен Ын плотнее, чем обычно затянул ремешок наручных часов.

Еще в прошлом году Национальная разведка Южной Кореи сообщала о том, что Ким весит 140 кг и набирал в среднем 6-7 кг в год от момента прихода к власти в конце 2011 года. Пока неясно, являются ли такие изменения во внешности Ким Чен Ына следствием болезни или сознательного желания похудеть.

Один из аналитиков предполагает, что Ким Чен Ын мог решить похудеть, чтобы улучшить свой имидж внутри КНДР.

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Автор: Денис Прядко