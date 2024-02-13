Россия планирует усилить контроль на входе в свои учреждения.

Посольство РФ просит запретить в Германии мирные акции против действующего лидера РФ Владимира Путина во время выборов российского президента, которые запланированы на 15-17 марта.

Как сообщает The Moscow Times, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что диппредставительство в курсе о том, что в Германии готовятся митинги "антироссийского характера".

"Поставили перед германскими властями вопрос о принятии исчерпывающих мер безопасности. Настаиваем на запрете проведения массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям", - заявил он росСМИ.

По его словам, для обеспечения безопасности в день выборов дипмиссия планирует значительно усилить контроль на входе в российские загранучреждения и привлечь частные охранные предприятия.

Нечаев также пожаловался на сложности с организацией выборов из-за "нагнетания антироссийских настроений" в Германии, а также из-за закрытия немецкими властями четырех из пяти российских генконсульств - в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Как отмечает The Moscow Times, в конце января 2024 года представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что избирательные участки организуют в странах, где есть дипмиссии и консульства, в том числе "недружественных". По состоянию на 7 февраля, за рубежом уже было образовано 269 избирательных участков.

В России связали немецкого философа Канта с войной

Ранее губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант, который умер в начале 19 века, "имеет прямое отношение" к войне в Украине. Соответствующее заявление 38-летний губернатор сделал на съезде Российского общества политологов.

При этом он сам признал, что занимается провокацией, но, тем не менее, заявил, что Кант имеет "почти прямое отношение" к глобальному хаосу, глобальному периодическому миру и "прямое отношение к военному конфликту в Украине".

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