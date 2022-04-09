Российский посол в США Анатолий Антонов пригрозил Америке прямым военным противостоянием с РФ в случае дальнейшей поддержки украинского правительства.
Об этом он высказался в интервью изданию Newsweek.
Вашингтон и европейские союзники пообещали направить больше военной помощи Украине, но, ответил Антонов, это "потенциально может привести к прямому конфликту между США и Россией".
"Предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, так как направлены против нашего государства. Они могут вывести США и РФ на путь прямого военного противостояния. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада, осуществляемая транспортными конвоями через территорию Украины, является законной военной целью для наших Вооруженных Сил", - заявил Антонов.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раньше заявил, что конвои с оружием НАТО для Украины "будут законными целями для русской армии".
Американский президент Джо Байден во время своего очередного выступления в Вашингтоне 11 марта заявил, что США не планируют вступать в войну с Россией. Однако, подчеркнул Байден, НАТО будет "защищать каждый дюйм своей территории".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о последствиях для россиян в случае атаки на конвои с оружием от членов Альянса. В случае нападения ВС РФ "сработает статья пятая".
В разведке США действительно опасаются, что Россия попытается заблокировать поставки украинской армии оружия из ЕС и Соединенных Штатов с помощью авиаударов или артиллерийских обстрелов.
Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.