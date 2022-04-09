Ранее Столтенберг предупреждал россиян о последствиях для РФ в случае атак на конвои с оружием от членов Альянса.

Российский посол в США Анатолий Антонов пригрозил Америке прямым военным противостоянием с РФ в случае дальнейшей поддержки украинского правительства.

Об этом он высказался в интервью изданию Newsweek.

Вашингтон и европейские союзники пообещали направить больше военной помощи Украине, но, ответил Антонов, это "потенциально может привести к прямому конфликту между США и Россией".

"Предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, так как направлены против нашего государства. Они могут вывести США и РФ на путь прямого военного противостояния. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада, осуществляемая транспортными конвоями через территорию Украины, является законной военной целью для наших Вооруженных Сил", - заявил Антонов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков раньше заявил, что конвои с оружием НАТО для Украины "будут законными целями для русской армии".

Американский президент Джо Байден во время своего очередного выступления в Вашингтоне 11 марта заявил, что США не планируют вступать в войну с Россией. Однако, подчеркнул Байден, НАТО будет "защищать каждый дюйм своей территории".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о последствиях для россиян в случае атаки на конвои с оружием от членов Альянса. В случае нападения ВС РФ "сработает статья пятая".

В разведке США действительно опасаются, что Россия попытается заблокировать поставки украинской армии оружия из ЕС и Соединенных Штатов с помощью авиаударов или артиллерийских обстрелов.

Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.

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