Компании продолжают работать в России и своими налогами поддерживают войну против Украины.

5 компаний с наибольшим оборотом в мире продолжают работать на агрессора.

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

"Своими налогами в РФ они продолжают поддерживать ее военную агрессию на территории Украины", - отмечают правозащитники.

Что это за компании:

Nestlé;

P&G;

Unilever;

Coca-Cola;

Danone.

Там также рассказали, как нужно действовать украинцам в подобной ситуации.

"Заходите на их официальные страницы и пишите в комментариях к их постам, что они финансируют войну. Пока кто-то в РФ, развивает бизнес в Украине от рук агрессора гибнут люди! Немедленно прекратите сотрудничество с террористами!", - отметили там.

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