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5 компаний с наибольшим оборотом в мире продолжают работать на агрессора.
Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.
"Своими налогами в РФ они продолжают поддерживать ее военную агрессию на территории Украины", - отмечают правозащитники.
Что это за компании:
- Nestlé;
- P&G;
- Unilever;
- Coca-Cola;
- Danone.
Там также рассказали, как нужно действовать украинцам в подобной ситуации.
"Заходите на их официальные страницы и пишите в комментариях к их постам, что они финансируют войну. Пока кто-то в РФ, развивает бизнес в Украине от рук агрессора гибнут люди! Немедленно прекратите сотрудничество с террористами!", - отметили там.