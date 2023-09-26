В эту субботу в Словакии пройдут выборы, на которых может победить партия экс-премьер-министра страны Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Россия, возможно, вскоре сможет рассчитывать на еще одного союзника в Европе, если в ходе предстоящих выборов в Словакии победит партия экс-премьер-министра страны Роберта Фицо, известного своими пророссийскими взглядами.

Как пишет Bloomberg, Фицо, дольше всех занимавший пост премьер-министра Словакии, был вынужден уйти с поста в 2018 году. Сейчас он активно использует опасения по поводу последствий войны на Украине в своей предвыборной кампании.

"Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии "американским агентом" и выступает против членства Украины в НАТО. До сих пор Словакия в целом оставалась стойкой в поддержке Киева, но последние опросы показывают, что более половины словаков обвиняют в войне Запад или Украину", - пишет Bloomberg.

Видео дня

Выборы в Словакии

Ранее СМИ отмечали, что Словакия отменит военную и политическую поддержку Украины, если новым премьер-министром станет бывший глава правительства Роберт Фицо. Сейчас он считается главным претендентом на должность после досрочных парламентских выборов, которые ожидаются в Словакии 30 сентября.

В то же время среди европейских и словацких регуляторов растет обеспокоенность тем, что в местных соцсетях в преддверии выборов активно распространяется дезинформация и прокремлевская идеология. В ЕС уже предупредили крупнейшие соцсети о громадных штрафах, если они не будут бороться с иностранной пропагандой.

Вас также могут заинтересовать новости: