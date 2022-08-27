Эксперт отметил, что ни одна западная страна, а также Турция, не могут ему гарантировать, что его не выдадут международному трибуналу.

Лишь один мировой лидер может обеспечить президенту Российской Федерации Владимиру Путину тихую старость, когда он проигрывает войну против Украины.

Об этом ТСН рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"В России его все равно убьют. Или его убьют ультрафашисты, которые не смогут извинить ему поражение России. Или он будет приговорен к смертной казни трибуналом", - выразил мнение публицист.

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Он отметил, что ни одна западная страна, а также Турция, не могут ему гарантировать, что его не выдадут международному трибуналу.

"Президент Китая Си Цзиньпин может твердо гарантировать ему жизнь и никто от него даже не потребует потом выдачи Путина. Все будут довольны тем, что он тихо доживает свою жизнь в буддийском монастыре", - отметил Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, ранее Пионтковский заявил, что Украина может одержать победу в войне с РФ. Это может произойти уже в октябре текущего года или летом следующего года.

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