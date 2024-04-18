Спикеру Джонсону для одобрения плана помощи понадобятся голоса демократов.

Давно застопорившаяся помощь Украине, Израилю и Тайваню находится на пути к принятию Конгрессом, поскольку демократы Палаты представителей выстроились в очередь, чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для преодоления запланированной попытки блокады со стороны консерваторов Республиканской партии.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что в субботу Палата представителей проведет серию голосований по пакету помощи, а Сенат рассмотрит его уже на следующей неделе. План во многом отражает пакет иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом в феврале, при этом около 10 миллиардов долларов экономической помощи Украине конвертируются в кредит.

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности преодолел финишную черту. Это не пакет иностранной помощи Джонсона. Это пакет американской помощи иностранным государствам с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности", - заявил лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис.

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Администрация Байдена готовится быстро направить помощь Украине, как только Конгресс примет эту меру, а президент подпишет ее, как закон, сообщил американский чиновник.

Джонсону понадобятся голоса демократов, чтобы принять план после того, как ультраконсерваторы из фракции свободы Палаты представителей заявили, что будут голосовать против процедурной меры, чтобы начать дебаты по нему. Демократам меньшинства пришлось сделать то же самое в мае, чтобы принять меры по повышению потолка долга и предотвратить дефолт по платежам в США.

Пакет помощи Украине от США

Пакет помощи стоимостью 95 миллиардов долларов содержит положения о национальной безопасности и санкциях, поддерживаемые обеими партиями. Он также допускает конфискацию активов в российских долларах, что, как утверждают критики, ослабит статус доллара США как мировой резервной валюты.

Демократам, возможно, также придется помочь Джонсону сохранить свой пост, который оказался под растущей угрозой из-за его решения разрешить голосование по вопросу помощи Украине без привязки пакета к положениям США по обеспечению безопасности границ.

Президент Джо Байден впервые обратился за помощью к Украине и Израилю в октябре, но она быстро стала жертвой разногласий в Конгрессе по поводу иммиграционной политики.

Джонсон заявил что не просил демократов помочь ему и готов рискнуть своей работой, чтобы помочь Украине остановить вторжение России.

"Моя философия заключается в том, что вы поступаете правильно и оставляете фишки падать там, где они могут. Я республиканец Рейгана. Я верю в мир через силу", - сказал он.

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