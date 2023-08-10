Решение о предоставлении поддержки в США принимает не только президент, но и Конгресс, подчеркнул Миллер.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заверил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине независимо от результатов выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что долгосрочные соглашения о безопасности Украины должны пережить любую администрацию.

Как пишет "Голос Америки", так Миллер ответил на вопрос о том, изменится ли помощь Украине, если следующим президентом США выберут Дональда Трампа. Миллер подчеркнул, что вопрос оказания помощи закрепят в соответствующих межгосударственных соглашениях, которые останутся в силе, независимо от того, кто будет возглавлять страну.

"Мы должны закрепить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство как здесь, в Соединенных Штатах, так и между нашими союзниками и партнерами, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", – заявил он.

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По его словам, между США и Украиной уже продолжаются переговоры о том, как эти обязательства по безопасности будут выглядеть.

"Мы ведем дискуссии с Конгрессом относительно того, какой должна быть наша текущая позиция по финансированию Украины и какой должна быть долгосрочная позиция", — отметил Миллер.

Кроме того, решение о предоставлении поддержки в США принимает не только президент, но и Конгресс. И раньше Конгресс всегда одобрял запросы на оказание допомощи правительству Украины.

"Каждый раз, когда мы просили у Конгресса выделить больше поддержки для правительства Украины, украинских военных и народа Украины, Конгресс всегда соглашался. И мы ожидаем, что так будет и дальше", – объяснил Мэтью Миллер.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощи на $66,2 миллиарда. Отмечается, что это наибольший объем поддержки, которая оказывалась Штатами любой другой стране мира со времен плана Маршала. Известно, что $43,1 млрд из этой суммы направили на военную помощь. Еще $20,5 млрд – доля экономической поддержки и $2,6 млрд – гуманитарная помощь.

В то же время в Пентагоне уверяют, что деньги на поддержку Украины еще есть.В частности, в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority – программа "президентского изъятия" средств из американских запасов) Штаты могут предоставить Украине помощи еще более чем на 6 млрд долларов, которые нашли после аудита – бухгалтеры в Пентагоне допустили ошибку при подсчетах стоимости переданного вооружения и оборудования.

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